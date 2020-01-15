Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. В России планируется создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с правительством, состоявшегося 11 декабря 2019 года.

"Правительству РФ внести предложения по созданию авиационной компании, эксплуатирующей воздушные суда российского производства, основной деятельностью которой будет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, определив потребность в воздушных судах с указанием их типов и пассажировместимости", - говорится в одном из поручений.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 31 января.