В Нижегородской области на выплату соцконтрактов в 2020 году направят 1,1 млрд рублей

ТАСС, 15 января. Финансирование социальных контрактов в Нижегородской области в 2020 году составит более 1,1 млрд рублей. Это наибольшая сумма среди всех регионов, принимающих участие в пилотном проекте по снижению уровня бедности, сообщил ТАСС в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Президент России Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, поручил внедрить механизм социальных контрактов во всех регионах страны к 2021 году.

"За последний год мы предприняли конкретные шаги, например, усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. В этом году даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели со стороны федерального бюджета. Общая сумма - более 1 млрд 110 млн рублей, из которых 824,3 млн рублей - из федерального бюджета", - отметил Никитин.

Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в 2020 году планируется заключить более 9700 социальных контрактов.

Никитин добавил, что в регионе есть несколько видов выплат в рамках соцконтрактов. "Если речь идет о ежемесячной выплате, то она равна прожиточному минимуму, на сегодняшний день это более 11 тыс. рублей. Они выплачиваются в случае, если человек только нашел работу или проходит обучение, также на нее могут претендовать те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это проблемы со здоровьем, сложности с вакансиями, уход за ребенком", - сказал глава региона. Кроме того, до 30 тыс. рублей может составлять выплата на обучение, до 250 тыс. рублей - на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства.

Нижегородская область с 2018 года является одним из регионов России, где реализуются пилотные проекты по снижению уровня бедности. Они нацелены на всесторонний анализ причин бедности, разработку эффективных механизмов по увеличению доходов граждан и снижению бедности. По данным властей региона, около 307 тыс. жителей Нижегородской области имеют доход ниже величины прожиточного минимума - это 9,5% населения региона. К 2024 году долю таких граждан планируется снизить до 5%.