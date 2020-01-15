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Владеющее "АвтоВАЗом" СП Ростеха и Renault будет до июля переведено в юрисдикцию РФ

Компания будет зарегистрирована в Москве или Самаре

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Перевод совместного предприятия госкорпорации "Ростех" и французской Renault (Alliance Rostec Auto B.V., владеет "АвтоВАЗом") в российскую юрисдикцию завершится в первом полугодии 2020 года, компания будет зарегистрирована в Москве или Самаре. Об этом сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Пока не знаю, где точно - или в Москве, или в Самаре. В первом полугодии точно завершим все", - сказал он.

Чемезов уточнил, что пока не до конца решены административные вопросы при переводе.

Распределение долей в Alliance Rostec Auto B.V. составляет 67,61% у Renault, 32,39% у Ростеха. Однако в июне 2019 года Ростех принял решение снизить свою долю в Alliance Rostec Auto B.V до 25%, продав часть своего пакета французской компании. Ранее СП путем допэмиссии акций "АвтоВАЗа" и выкупа бумаг у миноритариев довело свою долю в капитале автозавода до 100%. В начале июня "АвтоВАЗ" сменил статус на непубличный, став АО.

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