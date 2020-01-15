Путин поручил кабмину рассмотреть возможность серийного производства самолета "Байкал"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства проработать "вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов". Это указание содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Проблемы развития региональных авиаперевозок Путин обсуждал на совещании с членами правительства 11 декабря. Во многих отдаленных населенных пунктах, например в Сибири и на Дальнем Востоке, есть только грунтовые взлетно-посадочные полосы, а здания аэропортов в плохом состоянии или отсутствуют вовсе. При этом стоимость обслуживания одного пассажира в таких аэропортах выше, чем в крупных, но отказаться от авиасообщения часто нельзя, поскольку это единственный возможный способ добраться до подобных поселений.

Также Путин поручил правительству "рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета "Байкал" на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры".

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев говорил, что легкий самолет "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2, будет строиться на Улан-Удэнском авиазаводе в Бурятии, за исключением, возможно, композитного фюзеляжа. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал ТАСС, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год. Новый легкий самолет "Байкал" создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в рамках региональных и межрегиональных авиационных перевозок пассажиров.

Президент до 31 января 2020 года ждет от кабинета министров и "предложения по реализации комплекса мер, направленных на снижение конечной стоимости авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах". Ответственным за выполнение назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.