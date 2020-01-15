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Крашенинников: законопроект о выводе легального бизнеса из-под статьи об ОПГ примут весной

В конце декабря 2019 года президент внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в том числе уточняющий вопросы применения в отношении представителей бизнес-структур статьи 210 УК РФ о преступных сообществах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Госдума уже в весеннюю сессию примет закон о выводе из-под статьи Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах бизнес-структур, созданных не с целью совершения преступлений. Об этом журналистам в среду сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я не думаю, а знаю, что в весеннюю сессию [законопроект] будет принят", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2019 года внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в том числе уточняющий вопросы применения в отношении представителей бизнес-структур статьи 210 Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах. Данную статью предлагается дополнить примечанием, согласно которому "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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