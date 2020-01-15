Эксперт: создание в России конкурентоспособной отрасли ИИ может занять 8-10 лет

Президент России Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию потребовал прорыва отечественной науки в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях. "Речь идет об искусственном интеллекте, цифровых технологиях. <…> Мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере", - сказал глава государства. Он также потребовал ускорить цифровую трансформацию и реализовывать нацпроекты на основе отечественных программных продуктов и поставил задачу наладить современное регулирование оборота больших данных.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Развитие отечественной отрасли искусственного интеллекта (ИИ) до позиции конкурентоспособного участника международного рынка потребует не меньше восьми лет с учетом построения необходимой научной инфраструктуры и создания программ подготовки специалистов, считает Валерий Карпов, вице-президент Российской ассоциации искусственного интеллекта, руководитель отделения нейрокогнитивных наук и интеллектуальных систем НИЦ "Курчатовский институт". Об этом он сообщил ТАСС в среду в кулуарах Гайдаровского форума.

"Это время на создание целой отрасли. Если считать, что это время от того, как старшеклассники заинтересуются тематикой, потому что надо с них начинать, <...> то пять лет в институте, хотя бы два в школе, плюс год на то, чтобы люди вошли в курс. Вот вам получится 8-10 лет. [К 2030 году], если начинать сейчас", - сказал Карпов.

Эксперт считает, что развитие технологий искусственного интеллекта возможно при условии достаточного финансирования приборной базы и создания условий для подготовки кадров.

"Нужна действительно могучая научная инфраструктура, даже если речь идет об информационных технологиях, и уж тем более - об искусственном интеллекте. <...> Это огромные вложения, причем не только на уровне оснащения лабораторий, <...> но и вложения в области образования, потому что подготовить специалиста - это очень дорого и очень долго. Это инфраструктура с точки зрения того, куда они потом пойдут работать", - пояснил ученый.