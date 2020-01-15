Глава ТПП считает назревшей инициативу президента о декриминализации ст. 210 УК РФ

"Никто в зале не ожидал такого революционного послания. И с точки зрения социального блока, и по части предложений о поправках в Конституцию, и по изменению Уголовного Кодекса, и по бизнесу", - сказал Катырин.

Он отметил, что многие инициативы, направленные на защиту предпринимателей, не раз предлагались и самим бизнес-объединением. В частности, предложение Путина внести поправки в статью 210 УК РФ, по которой сейчас любая компания, чьи руководители нарушили закон, может квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью и устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. В связи с этим президент решил, что правоохранительные органы "впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась по незаконной цели".

"Я думаю, что эта декриминализация напрашивалась, хорошо, что президент уже внес в Госдуму такое изменение, мы горячо приветствуем это", - сказал Катырин.

Также он прокомментировал поручение Путина ускорить принятие пакета законопроектов о защите капиталовложений и поощрении инвестиций (СЗПК). "Мы уже высказывали ряд замечаний по этому пакету, многие из них учтены, в чем мы благодарны разработчикам. Но некоторые из них на момент последней дискуссии еще не были приняты во внимание. Это касается увеличения пороговой суммы вхождения бизнеса в реализацию проекта, увеличения срока реализации инвестиционных проектов с трех до минимум пяти лет. Также мы хотели бы предусмотреть в случае расторжения соглашения с инвестором выплату ему упущенной выгоды", - пояснил Катырин.

Он уточнил, что в одобренном в первом чтении законопроекте "есть над чем поработать" перед его дальнейшим принятием. "Если парламентские слушания в ближайшее время состоятся, мы будем смотреть, в каком виде представят документы, и будем его дорабатывать", - добавил собеседник агентства.

"Регуляторная гильотина"

Катырин считает, что реализуемая в России реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", задумана наиболее серьезно по сравнению с предыдущими.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании поручил завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает отмену всех избыточных надзорных требований к бизнесу.

"Попытка провести такую реформу не первая, но эта наиболее серьезно задумана. И уже сделаны первые шаги - с 1 января 2020 года отменено 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня", - отметил Катырин.

Глава ТПП напомнил, что представители бизнес-объединения являются участниками рабочих групп по "регуляторной гильотине" и встреч, которые проходят у вице-премьера, руководителя аппарата Константина Чуйченко. "Конечно, архисложная работа, огромный вал документов, но мы с властью близки к тому, чтобы найти "золотую середину" - чтобы не было пресса на бизнес, но и деятельность компаний не создавала опасность для жизни и здоровья людей. Я очень надеюсь, что с 2021 года начнет работать новая система", - сказал он.

Защита инвестиций

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 года. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на срок от шести до 20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года. Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

14 января председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект требует доработки, перед вторым чтением документа к нему необходимо вернуться с правительством и экспертами в рамках парламентских слушаний.