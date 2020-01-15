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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Эксперт: госполитика поддержки инвестиций в население необходима для устойчивого развития

Председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг отметил, что при этом необходимо учитывать влияние бизнеса на развитие стандартов социальной ответственности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первостепенная роль в регулировании процессов достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН отводится государству, которое может инвестировать в экологические проекты и людей. Об этом сказал в среду на Гайдаровском форуме председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенной Нобелевской премии мира 2007 года, Рае Квон Чунг, сообщили в пресс-службе ассоциации "Глобальная энергия".

Цели устойчивого развития были определены странами - членами ООН в 2015 году в рамках Повестки-2030. Она содержит глобальные цели и направлена на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов.

"При достижении ЦУР очень важно сократить временной разрыв между долгосрочными целями и краткосрочными интересами рынка и экономики. Это возможно только с помощью активных мер государственной политики, которые поддерживают долгосрочные инвестиции в планету и население, сохраняя при этом возможности экономического роста. Поэтому страны, в которых традиционно сильна роль государственного влияния на внутренние процессы, показывают лучшую практику достижения ЦУР ООН", - отметил эксперт.

Неравномерность социально-экономического развития народов и стран, по мнению эксперта, ставит под вопрос реалистичность достижения целей устойчивого развития в период, определенный ООН до 2030 года. По мнению Рае Квон Чунга, который ранее был главным советником Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, ЦУР - это долгосрочные цели инвестирования в окружающую среду и людей, однако, в современной экономике доминируют рыночные силы, которые пытаются максимизировать краткосрочную прибыль, используя природные и человеческие ресурсы. При этом необходимо учитывать влияние бизнеса на развитие стандартов социальной ответственности, в частности, формирование кадров, ориентированных на создание устойчивого будущего, считает он.

В ходе своего выступления профессор Рае Квон Чунг также подчеркнул, что является активным сторонником концепции низкоуглеродного "зеленого роста" в качестве новой парадигмы, подразумевающей экономическое развитие стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с угрозами глобального климатического кризиса.

О форуме и "Глобальной энергии"

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", вручаемой за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.

Теги
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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