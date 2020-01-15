Эксперт: госполитика поддержки инвестиций в население необходима для устойчивого развития

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первостепенная роль в регулировании процессов достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН отводится государству, которое может инвестировать в экологические проекты и людей. Об этом сказал в среду на Гайдаровском форуме председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член Межправительственной группы экспертов по изменению климата, удостоенной Нобелевской премии мира 2007 года, Рае Квон Чунг, сообщили в пресс-службе ассоциации "Глобальная энергия".

Цели устойчивого развития были определены странами - членами ООН в 2015 году в рамках Повестки-2030. Она содержит глобальные цели и направлена на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов.

"При достижении ЦУР очень важно сократить временной разрыв между долгосрочными целями и краткосрочными интересами рынка и экономики. Это возможно только с помощью активных мер государственной политики, которые поддерживают долгосрочные инвестиции в планету и население, сохраняя при этом возможности экономического роста. Поэтому страны, в которых традиционно сильна роль государственного влияния на внутренние процессы, показывают лучшую практику достижения ЦУР ООН", - отметил эксперт.

Неравномерность социально-экономического развития народов и стран, по мнению эксперта, ставит под вопрос реалистичность достижения целей устойчивого развития в период, определенный ООН до 2030 года. По мнению Рае Квон Чунга, который ранее был главным советником Генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, ЦУР - это долгосрочные цели инвестирования в окружающую среду и людей, однако, в современной экономике доминируют рыночные силы, которые пытаются максимизировать краткосрочную прибыль, используя природные и человеческие ресурсы. При этом необходимо учитывать влияние бизнеса на развитие стандартов социальной ответственности, в частности, формирование кадров, ориентированных на создание устойчивого будущего, считает он.

В ходе своего выступления профессор Рае Квон Чунг также подчеркнул, что является активным сторонником концепции низкоуглеродного "зеленого роста" в качестве новой парадигмы, подразумевающей экономическое развитие стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с угрозами глобального климатического кризиса.

О форуме и "Глобальной энергии"

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Ассоциация "Глобальная энергия" занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Ассоциация управляет Международной энергетической премией "Глобальная энергия", вручаемой за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.