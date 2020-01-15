Белоусов: на выплату пособий на детей 3-7 лет в 2020 году будет потрачено 134 млрд рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что самой дорогой для государства социальной мерой среди предложенных в послании главы государства Федеральному собранию будет выплата пособий на детей от трех до семи лет.
"Одна из самых дорогих мер в пакете [предложений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию] - это детские пособия на ребенка в возрасте от трех до 7 лет. В 2020 году на это потребуется 134 млрд рублей", - сказал Белоусов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что власти планируют открыть электронный сервис для оформления пособий на детей от трех до семи лет, это должно быть сделано в ближайшие полгода. "Поскольку предлагается заявительный принцип при получении этого пособия [на детей от трех до семи лет], то это должно делаться по максимуму дистанционно, например, через электронную систему госуслуг", - отметил Белоусов. Поэтому, по его словам, "предстоит сделать соответствующий сервис".
"Мы сейчас готовим перечень поручений по посланию и планируем, что это пункт нужно будет выполнить до 1 июля", - подчеркнул помощник президента. Он уверен: "Есть все возможности успеть это сделать".
Белоусов констатировал, что "три из девяти озвученных мер будут иметь некоторую дополнительную нагрузку на регионы, однако в большей степени с точки зрения организационной работы". Помощник главы государства уточнил, что именно "выстраивание организационного механизма" потребуется при выполнении инициативы о новых детских пособиях.
Доплаты классным руководителям
Белоусов рассказал, что расходы федерального бюджета на доплаты учителям за классное руководство могут составить 80 млрд рублей ежегодно.
По его словам, властям РФ "здесь тоже предстоит активно поработать, чтобы сделать это (исполнить предложение о доплатах - прим. ТАСС) с 1 сентября".
"Главное - сделать так, чтобы это была доплата за реальное классное руководство, а не просто всем учителям. Как это будет организовано, пока сказать сложно. Должна быть развернута некая система контроля. Эта выплата может охватить более 800 тыс. человек. С 2021 года ее стоимость для федерального бюджета составит 80 млрд рублей в год", - сказал Белоусов.
Говоря еще об одном предложении Путина - обеспечить бесплатное горячее питание школьникам 1-4 классов, помощник главы государства отметил, что "часть регионов готовы переходить к этой системе, другим президент дал время на подготовку". "Для федерального бюджета это обойдется в 30-50 млрд. От регионов это потребует больших организационных изменений, чтобы оснастить все школы необходимым оборудованием", - добавил Белоусов.
"По остальным мерам - материнскому капиталу, инвестиционному вычету, бюджетным местам в школах и вузах - все возможности уже существуют, потребуется лишь их донастройка. Так что основные усилия с точки зрения организационной работы регионам предстоит приложить к этим трем мерам", - резюмировал он.
Изменения в соцсфере
Белоусов добавил, что объем расходов на предложенные президентом меры в соцсфере составят около 400 млрд рублей.
"У нас есть детальные подсчеты по каждой из озвученных президентом мер. В целом это в районе 400 млрд рублей. Это та величина, которая находится в пределах возможной корректировки бюджета", - сказал помощник президента.
По его словам, соответствующие изменения в бюджет необходимо внести уже в весеннюю сессию, чтобы обеспечить выделение средств во второй половине текущего года.
"Рассчитываем, что в весеннюю сессию соответствующие изменения будут внесены. Президент дал поручение правительству и депутатам сделать это как можно скорее. Тем более, что ряд мер предусматривает выплаты задним числом с 1 января текущего года. Поэтому все должны быстро проработать этот вопрос и оформить все необходимые нормативные акты. Реально деньги пойдут во втором полугодии этого года", - сказал помощник президента.