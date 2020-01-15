Белоусов: на выплату пособий на детей 3-7 лет в 2020 году будет потрачено 134 млрд рублей

Помощник президента считает, что эта мера социальной поддержки станет самой дорогой для государства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов считает, что самой дорогой для государства социальной мерой среди предложенных в послании главы государства Федеральному собранию будет выплата пособий на детей от трех до семи лет. "Одна из самых дорогих мер в пакете [предложений президента РФ Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию] - это детские пособия на ребенка в возрасте от трех до 7 лет. В 2020 году на это потребуется 134 млрд рублей", - сказал Белоусов в беседе с ТАСС.

На эту тему Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

Он подчеркнул, что власти планируют открыть электронный сервис для оформления пособий на детей от трех до семи лет, это должно быть сделано в ближайшие полгода. "Поскольку предлагается заявительный принцип при получении этого пособия [на детей от трех до семи лет], то это должно делаться по максимуму дистанционно, например, через электронную систему госуслуг", - отметил Белоусов. Поэтому, по его словам, "предстоит сделать соответствующий сервис". "Мы сейчас готовим перечень поручений по посланию и планируем, что это пункт нужно будет выполнить до 1 июля", - подчеркнул помощник президента. Он уверен: "Есть все возможности успеть это сделать". Белоусов констатировал, что "три из девяти озвученных мер будут иметь некоторую дополнительную нагрузку на регионы, однако в большей степени с точки зрения организационной работы". Помощник главы государства уточнил, что именно "выстраивание организационного механизма" потребуется при выполнении инициативы о новых детских пособиях. Доплаты классным руководителям Белоусов рассказал, что расходы федерального бюджета на доплаты учителям за классное руководство могут составить 80 млрд рублей ежегодно. По его словам, властям РФ "здесь тоже предстоит активно поработать, чтобы сделать это (исполнить предложение о доплатах - прим. ТАСС) с 1 сентября".

На эту тему Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2020. Цифры и факты