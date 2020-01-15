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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Акимов: бесплатный доступ к части интернет-ресурсов даст большие возможности для граждан

Вице-премьер РФ уточнил, что все подробности будут известны позже

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Предоставление бесплатного доступа к отечественным социально значимым интернет-ресурсам даст огромные возможности гражданам России. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

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"Поручение (президента РФ - прим. ТАСС) взято в работу, будем исполнять. <...> Это будут огромные возможности для граждан прежде всего", - сказал он, уточнив, что подробности будут позже.

Ранее в своем обращении к Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.

По словам президента, сегодня Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

Как заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория - 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.

Теги
РоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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