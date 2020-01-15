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Международные резервы России в декабре 2019 года выросли на 2,3%

По данным ЦБ, они составили $554,36 млрд

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 января 2020 года составили $554,359 млрд, что на 2,27% (или на $12,33 млрд) выше уровня на 1 декабря 2019 года, сообщает Банк России.

По данным регулятора, валютные резервы увеличились на 1,8% - до $443,983 млрд, стоимость монетарного золота выросла на 4,23% - до $110,376 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.

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Россия
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