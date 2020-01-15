Курс рубля и биржевые индексы почти не отреагировали на новость об отставке правительства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже практически не изменился после заявления об отставке правительства РФ. По данным на 16:30 мск курс доллара по отношению к рублю укрепился к уровню закрытия предыдущих торгов на 0,59% и составил 61,81 рубля, курс евро вырос на 0,71% - до 68,86 рубля.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до отметки в 3121,81 пункта, а индекс РТС опустился на 0,49% - до 1597,17 пункта.

На 16:45 мск рубль немного укрепился по отношению к американской и европейской валютам. Так, курс доллара замедлил рост до 61,56 рубля, что на 0,18% выше уровня закрытия предыдущей сессии, а курс евро - до 68,63 рубля (+0,38% к уровню закрытия предыдущих торгов).

В то же время индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгов продолжили опускаться. На пике снижения индекс Мосбиржи опускался на 0,75%, до 3106,41 пункта, а индекс РТС - на 1%, до 1588,73 пункта.

15 января правительство России в полном составе подало в отставку.