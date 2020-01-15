Бизнес направит властям предложения по увеличению финансирования разработок российского ПО

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бизнес до конца января направит помощнику президента РФ, председателю набсовета АНО "Цифровая экономика" Андрею Белоусову и вице-премьеру РФ, куратору нацпроекта "Цифровая экономика РФ" Максиму Акимову предложения по увеличению финансирования разработок российского программного обеспечения (ПО). Об этом ТАСС сказала президент ГК InfoWatch, руководитель рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" Наталья Касперская.

"На заседании наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика" 20 декабря 2019 года было единогласно принято решение подготовить и направить помощнику президента РФ Андрею Белоусову и вице-премьеру РФ Максиму Акимову предложения по внесению изменений в нацпрограмму в части расширения мер и объема поддержки государственными институтами разработчиков и заказчиков платформенных решений. Конкретные платформы для поддержки были выбраны в результате исследовательской работы, проведенной в рамках мероприятий проекта "Цифровая экономика". Сейчас эти предложения и финансово-экономические обоснования для увеличения поддержки российских разработчиков до 39 млрд рублей совместно разрабатываются АНО "Цифровая экономика" и рабочей группой "Информационная безопасность", - сказала она.

По словам Касперской, они будут направлены до 31 января 2020 года.

Ранее Касперская сообщила, что планирует встретиться с вице-премьером Максимом Акимовым для обсуждения вопроса увеличения субсидии разработчикам ПО с 5 до 39 млрд рублей на три года. Она отметила, что речь идет о поддержке восьми направлений разработки отечественного ПО. По словам Касперской, предполагается, что на эти цели будет выделяться 50% со стороны разработчиков, а в случае выделения субсидий - 50% со стороны государства.

Замглавы Минкомсвязи РФ Евгений Кисляков сообщил, что министерство поддерживает такое предложение и считает, что необходимо предоставлять ресурсы не только на развитие программного продукта, а также на его внедрение, так как именно на этом этапе выявляются все потребности и функциональные требования заказчика.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" представляет собой один из 12 проектов на срок до 2024 года включительно, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.