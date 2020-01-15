В Белорусии сообщили, что реверс нефти из Польши по "Дружбе" технически возможен

МИНСК, 15 января. /ТАСС/. Доставка нефти реверсом по нефтепроводу "Дружба" в Белоруссию технически возможна, если Польша пойдет на встречу. Об этом сообщил журналистам в среду в Мозыре (Гомельская область Белоруссии) главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Другое дело, что у Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками, - сказал Вериго, слова которого приводит портал tut.by. - Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу". По его словам, белорусская сторона это обсуждает. "Страна должна иметь стабильные варианты альтернативных поставок из всех возможных направлений", - отметил Вериго.

Он напомнил про "грязную" нефть, которая попала в апреле в Белоруссию из РФ, вытесняли реверсом обратно из Польши по тем же "трубам", что помогло избежать ряда проблем.

Ранее пресс-служба польского оператора "Дружбы" сообщила, что инфраструктура нефтепровода "Дружба" не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ.