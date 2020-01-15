Орешкин заявил, что Россия многого добилась, избежав высокой инфляции

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Инфляция является ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике, поэтому Россия многого добилась, избежав высокого роста потребительских цен. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

"Инфляция является таким ярким индикатором, который сигнализирует о тех или иных проблемах в экономике: большого спроса или малого спроса", - сказал Орешкин.

По его словам, "Россия действительно очень многого достигла, избежав проблемы высокой инфляции, это очень большое достижение".

"И сейчас ситуация кардинально лучше, чем она была пять или 10 лет назад. При этом главное, чтобы Россия сама не загнала себя в ловушку слабого спроса", - добавил глава Минэкономразвития.

Однако, по мнению Орешкина, даже формальных причин для этого нет. "Можно говорить, что есть формальные причины в Японии в виде высокого долга, в Европе - невозможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в России таких причин нет", - сказал министр.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что для ускорения экономического роста необходимо концентрироваться на долгосрочных факторах роста, "это всегда приносит долгосрочный успех".

"Меньше барьеров в экономике, более эффективно работающая система, более эффективное распределение ресурсов в экономике - это всегда даст плюс в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Зарубежный опыт

Орешкин отметил, что самый лучший пример взвешенного подхода в экономике - это Китай. По его словам, управление спросом в Китае достигло максимального уровня.

"Если посмотреть на последние 20-30 лет, то мы увидим, что Китай целенаправленно работает над структурой спроса в экономике и, в зависимости от того, что происходит, объемы этого спроса наращиваются и в целом остаются стабильными", - добавил он.

Кроме того, если посмотреть кредитное предложение в Китае, которое создается совместно государством и частным бизнесом - это примерно 20% ВВП каждый год.

Министр подчеркнул, что Китай не испытал ни одного серьезного кризиса за последние 30 лет, также в этой стране инфляция абсолютно стабильна и находится на уровне 2% весь этот период, поэтому у Китая есть чему поучиться.

При этом "еврозона - это пример провала макроэкономической политики, большая часть этого провала связана с отсутствием фискального союза", считает министр. По его словам, единственный способ преодолеть дефицит и нехватку спроса, которые есть в европейской экономике - апеллировать к бюджетной политике, так как Европейский центральный банк уже мало что может сделать для этого.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что нужно увеличивать расходы и увеличивать совокупный бюджетный дефицит, при этом в Европе это может сделать только Германия, отмечает Орешкин. Но она этого делать не хочет.

С точки зрения всей еврозоны ситуация была бы максимально сбалансированная, если бы граждане Германии начали тратить свои деньги в Испании, Италии и Греции, отметил Орешкин.