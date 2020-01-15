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Отставка правительства России

Аксаков считает, что координацию ЦБ и нового состава кабмина нужно усилить

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку считает, что отставка правительства стала неожиданностью для всех

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Координация Банка России и нового состава правительства РФ должна быть усилена. Такое мнение ТАСС озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя заявление и.о. премьер-министра Дмитрия Медведева об уходе правительства в отставку.

"В последнее время скоординированность действий Банка России и правительства серьезно повысилась и соответственно и координация должна быть еще более усилена. Мы это говорили еще при обсуждении денежно-кредитной политики, что координация повысилась, но прогнозы не совпадают, некоторые целевые показатели. <…> Можно говорить о том, что, скорее всего, такая координация должна быть усилена", - сказал Аксаков.

При этом депутат высказал мнение, что отставка правительства, скорее всего, стала неожиданностью для всех. "Объяснить это можно только тем, что сейчас президент в послании обозначил масштабные задачи, которые необходимо решать и соответственно он посчитал необходимым, чтобы пришла новая команда, которая может более активно действовать", - отметил он.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичОтставка правительства России
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