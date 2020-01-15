{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Обновлено 

ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

Банк России также прогнозирует, что интерес нерезидентов к ОФЗ сохранится

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

"Рост долговой нагрузки, который мы меряем на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленным темпами", - сказала она, отметив также, что сохранятся "достаточно высокие темпы роста [кредитования]".

Интерес нерезидентов к ОФЗ

Банк России ожидает сохранения в 2020 году интереса нерезидентов к ОФЗ так же, как и со стороны внутренних инвесторов. 

"Пока предполагаем, что интерес нерезидентов [к ОФЗ] сохранится, но и сохранится интерес со стороны внутренних инвесторов и с точки зрения выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности, и для НПФ, для компаний страхования жизни", - сказала Данилова, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Банка России, доля иностранных вложений в российские ОФЗ в декабре 2019 года выросла до 31,5%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 18 млрд рублей.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

В этом году форум пройдет 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Реклама на ТАСС
В ЕАЭС приступили к проработке механизма обмена электронными разрешительными документами
В ЕЭК отметили, что это позволит создать основу для развития механизма "единого окна"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС