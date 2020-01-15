ЦБ ожидает роста долговой нагрузки россиян в 2020 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ЦБ ожидает, что в 2020 году уровень долговой нагрузки россиян, который в октябре достиг максимума с 2014 года, продолжит расти, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в кулуарах Гайдаровского форума.

"Рост долговой нагрузки, который мы меряем на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленным темпами", - сказала она, отметив также, что сохранятся "достаточно высокие темпы роста [кредитования]".

Интерес нерезидентов к ОФЗ

Банк России ожидает сохранения в 2020 году интереса нерезидентов к ОФЗ так же, как и со стороны внутренних инвесторов.

"Пока предполагаем, что интерес нерезидентов [к ОФЗ] сохранится, но и сохранится интерес со стороны внутренних инвесторов и с точки зрения выполнения банками норматива краткосрочной ликвидности, и для НПФ, для компаний страхования жизни", - сказала Данилова, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Банка России, доля иностранных вложений в российские ОФЗ в декабре 2019 года выросла до 31,5%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 18 млрд рублей.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

В этом году форум пройдет 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.