В Риге заявили, что готовятся к возможному прекращению транзита энергоносителей из России

РИГА, 15 января. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Латвия готовится к ситуации, при которой транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс.

"И порты, и железная дорога готовятся к худшему сценарию, при котором поток энергетических грузов из России сойдет к нулю, - сказал министр. - Такая возможность есть, мы должны быть к этому готовы". По словам министра, доля энергоносителей в российском транзите в последние годы постоянно снижается.

"Соответственно, мы понимаем, что нам надо работать над увеличением эффективности портов, чтобы наши услуги были экономически интересными для наших партнеров в России, - добавил Линкайтс. - Мы видим, что порты вокруг Санкт-Петербурга увеличивают мощности, там снижаются тарифы на услуги стивидоров в терминалах. И, соответственно, мы должны быть более конкурентоспособными, все время держать планку по качеству и количеству, быть более эластичными, чем, может быть, терминалы России, которые работают на больших объемах".

По мнению Линкайтса, заменить весь объем российского транзита энергоносителей Латвия "не сможет". "Мы рассчитываем на большую добавленную стоимость грузов, работаем над тем, чтобы в портах было не только техническое перекачивание грузов с поезда на корабль, но было и какое-то индустриальное действие, чтобы мы добавленную стоимость оставили у себя дома", - сказал он.

Как сообщила в ноябре компания "Усть-Луга", 12 действующих терминалов порта Усть-Луга переваливают в данный момент более 100 млн тонн грузов в год. К 2023 году завершится строительство первой очереди нового терминала, куда будут переориентированы российские экспортные грузы, которые сейчас идут через порты Прибалтики из-за нехватки на северо-западе страны собственных портовых мощностей.