Власти Петербурга подписали концессионное соглашение на реконструкцию СКК "Петербургский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга подписало с компанией "СКА-Арена" концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК), где в 2023 году планируется провести чемпионат мира по хоккею, сообщает пресс-служба городского комитета по инвестициям.

"Правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА Арена" заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации многофункционального спортивно-концертного комплекса с ледовой ареной "Петербургский", - говорится в сообщении, распространенном в среду.

"СКА-Арена" стала единственной компанией, подавшей заявку на право заключения концессионного соглашения. Завершить работы по реконструкции комплекса планируется в мае 2023 года. Стоимость работ с учетом создания парка составит около 25 млрд рублей, при этом финансирование со стороны города - не более 10 млрд рублей. Проект предусматривает создание в Московском районе города многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной. Объект вместит более 20 тыс. зрителей на главной арене и не менее 300 зрителей на малой.

В октябре компания "СКА-Арена" получила ордер Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга на установку и размещение временного ограждения, а также проведение земляных работ на газонах площадью 1,9 тыс. кв. м на территории СКК. На прилегающей территории комплекса планируется создать парк отдыха с современным игровым комплексом для проведения массовых мероприятий и занятий различными видами спорта на открытом воздухе.

По данным СПАРК, "СКА-Арена" зарегистрирована в 2017 году в Петербурге.

СКК "Петербургский" построили в 1980 году. По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году включило его в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.