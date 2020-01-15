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Аксаков назвал отставку правительства реакцией президента на запрос населения

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что в послании глава государства сказал о важности задачи "повысить качество госуправления"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Отставка кабинета министров - реакция президента РФ на запрос населения на перемены, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул важность повышения качества госуправления. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Новое правительство в любом случае будет социально ориентировано, поскольку послание социально ориентировано. Президент посчитал, что правительство в нынешнем составе неэффективно реализовывает нацпроекты, майские указы, он посчитал необходимым влить свежую кровь, дать дополнительный импульс исполнительной власти для того, чтобы задачи решались. Какие будут задачи - экономические, неэкономические, социальные - это будет президент обозначать, но эти задачи должны эффективно исполняться", - указал Аксаков.

Он напомнил, что в послании президент сказал о важности задачи "повысить качество государственного управления". "Он обозначил, что народ ждет перемен. А эти задачи можно решать, если отвечать на запросы населения. А запросы населения - это запрос на перемены. Видимо, он посчитал необходимым на этот запрос так отреагировать", - считает депутат.

Аксаков не исключил, что формирование нового правительства связано в том числе и с усилением роли парламента в формировании правительства, которое было обозначено в послании. "Это не только запрос на мнение народа, но и на ответ на текущую ситуацию, что наша парламентская культура выросла очень серьезно по сравнению с тем, что было в 90-х годах прошлого столетия, когда парламент часто занимался демагогией, популизмом и не нацелен был на решение острейших задач. Сейчас парламент более серьезно относится к своим обязанностям, когда встает вопрос о стратегических задачах развития страны, то все фракции объединяются", - отметил глава комитета.

Аксаков высказал предположение, что в новых условиях повысится ответственность правительства перед народом и ежегодный отчет правительства в парламенте будет рассматриваться более детально. "У нас и так есть отчет правительства, но очевидно, что в новых условиях этот отчет будет еще более серьезно дискутироваться", - резюмировал он.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020Отставка правительства России
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