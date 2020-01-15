ЦБ отметил спад кредитования высокорисковых заемщиков на фоне ограничений для банков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. ЦБ РФ отмечает снижение доли кредитов, предоставленных наиболее закредитованным заемщикам, после введения надбавок к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ.

С октября 2019 года российские банки обязаны учитывать уровень долговой нагрузки заемщика при выдаче необеспеченных ссуд. В зависимости от этого показателя применяются надбавки к коэффициентам риска - чем больше надбавка, тем больше капитала необходимо резервировать банку при выдаче кредита и тем менее выгодным становится такое кредитование.

Такие надбавки в большей степени оказывают влияние на капитал банков, предоставляющих кредиты заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки (с ПДН более 80%), говорится в обзоре.

"Доля таких кредитов постепенно снижается как из-за влияния надбавок к коэффициентам риска на достаточность капитала банков, так и из-за совершенствования банками процессов расчета ПДН", - отмечают в ЦБ.

При расчете ПДН в соответствии с указанием ЦБ доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила 23,9% в октябре и 22,4% в ноябре. При этом среди наиболее закредитованных заемщиков значительная доля приходится на кредиты заемщикам, доходы которых банки подтвердить не смогли.

"По мере налаживания банками процессов проверки доходов клиентов доля таких кредитов будет снижаться", - уверены в ЦБ.

По данным регулятора, в III квартале 2019 года количество поданных заявок на кредиты наличными выросло на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как число одобренных банками заявок возросло лишь на 8,4%.