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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Глава "Ростелекома": отменить плату за доступ к российским сайтам технически не сложно

Михаил Осеевский отметил, что необходимо "осмыслить как эту задачу решать"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Исключить из платного трафика абонентов оплату доступа к социально значимым ресурсам операторам связи будет технически не сложно. Об этом журналистам сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

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Ранее в своем обращении к Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект "Доступный интернет" по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан. По словам президента, сегодня Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы.

"Нет [не сложно сделать с технической точки зрения], я думаю, что любой оператор может настроить свои системы таким образом, чтобы по заранее установленному перечню социальных интернет ресурсов этот трафик не включался в тот тариф, который действует у абонента", - сказал он.

Также Осеевский сказал, что необходимо "осмыслить как эту задачу решать". "Трафик если говорить о фиксированном интернете, там же вообще нет никаких ограничений по трафику вот у нас, например. Если у человека есть оптика, то он может хоть круглосуточно заходить куда угодно. Наверно, это [поручение президента РФ] в большей степени касается доступа через мобильную инфраструктуру, где есть ограничения по трафику, - добавил он, уточнив, что роль интернета растет и человеку всегда необходимо оставаться на связи с государством.

Как заявлял вице-премьер РФ Максим Акимов, сегодня аудитория Рунета составляет 96 млн человек, в том числе мобильная аудитория - 85 млн, а отечественные рынки цифровых платежей, онлайн-торговли и каршеринга входят в число самых быстрорастущих в мире.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОсеевский, Михаил ЭдуардовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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