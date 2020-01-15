Сочи представит на инвестфоруме проекты, которые позволят создать 5 тыс. рабочих мест

СОЧИ, 15 января. /ТАСС/. Власти Сочи представят на Российском инвестиционном форуме, который пройдет на курорте с 12 по 14 января, проекты по строительству бальнеологического курорта и размещении в городе IT-парка. Реализация данных проектов позволит создать в Сочи более 5 тыс. рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

"Сочи представит на Российском инвестиционном форуме семь проектов. Среди них строительство бальнеологического курорта и яхтенной марины, развитие экологического туризма и размещение на курорте IT-парка. При реализации всех проектов в Сочи будет создано более 5 тыс. рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что в рамках форума будут подписаны пять протоколов о намерениях в сфере инвестиций на общую сумму более 74 млрд рублей. Отмечается, что это самая большая сумма инвестиций в рамках соглашений между бизнес-структурами и администрацией курорта, заключаемых на форуме за последние пять лет. Лейтмотивом экспозиции Краснодарского края станет "Экспорт услуг", где Сочи будет представлен отдельным стендом, добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Кубань представит на форуме проекты строительства аэропорта в Краснодаре и модернизации портов Темрюка, Тамани и Новороссийска.

Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 12 по 14 февраля. В 2019 году власти Краснодарского края заключили на форуме соглашения на 298 млрд рублей, на 56 млрд больше, чем годом ранее.