Главы регионов РФ назвали беспрецедентными меры поддержки, предложенные Путиным в послании

В частности, предусмотрено увеличение суммы материнского капитала, выплаты при рождении первого ребенка, обеспечение горячим питанием всех учеников младших классов, а также новые решения в сфере здравоохранения и образования. По мнению большинства глав регионов, федеральные и региональные меры поддержки позволят существенно улучшить финансовые возможности семей с детьми - в том числе для приобретения жилья.

При этом, как отметили собеседники ТАСС, в своем послании президент поставил не менее четкие задачи по экономическому развитию регионов - в частности, ежегодный рост объема инвестиций на 5%, без которого невозможно выполнение обозначенных социальных задач.

Демографические меры

Многие главы регионов отметили особое внимание президента к демографической ситуации, в том числе меры поддержки семей с детьми. По мнению губернатора Забайкальского края Александра Осипова, послание президента сосредоточено на двух вопросах: "Сколько нас будет и какими мы будем?"

"Озвученные демографические меры дают нам возможность переломить ситуацию и добиться естественного прироста населения. Глава государства высказал и ряд инициатив по экономическому развитию, с реализацией которых на территории нашего края будут появляться новые рабочие места, расти заработная плата, - все это, конечно, также найдет отражение либо в снижении, либо и вовсе в прекращении миграционного оттока с территории Забайкальского края", - сказал Осипов ТАСС.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, "численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства". "Владимир Владимирович предлагает конкретные меры, которые начнут действовать в самое ближайшее время", - пояснил Кадыров, отметив, что Чечня находится на передовых позициях в рейтинге рождаемости, "несмотря на пережитые трагедии".

Меры поддержки семей с детьми станут большим подспорьем для Новгородской области, которая входит в пилотный проект по борьбе с бедностью, убежден глава региона Андрей Никитин. "При стоимости квартир в Новгородской области [средства материнского капитала и другие озвученные в послании выплаты] - практически полноценная квартира сразу. Регион, конечно, особенно ждал доплаты семьям, имеющим детей, потому что мы на региональном уровне частично этот вопрос решаем: с этого года мы для небогатых семей ввели питание в школах бесплатное, пособия на то, чтобы ребенка в школу собрать. В принципе, это все про то, что не должно быть ситуации, когда появляется ребенок, и мама сразу попадает в число бедных", - сказал Никитин ТАСС.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин особо отметил меры поддержки семей с детьми. В отдаленном горном регионе традиционно наблюдается высокая рождаемость в сочетании с низким уровнем жизни, ранее республика попала в список 10 российских регионов со слабой экономикой, а уровень безработицы сетам превышает среднероссийский. "Безусловно, важна поддержка учителей, детских садиков, школ, детских школ искусств, поддержка медиков. На реализацию всех этих программ будут направлены серьезные ресурсы", - сказал он ТАСС.

Врио губернатора Севастополя, называвший предложенные Путиным социальные меры "беспрецедентными, отметил, что "свое послание президент посвятил людям и самое главное - всем российским семьям". "Президент говорил о будущем нашей страны через будущее, через развитие и поддержку каждого человека, каждой семьи", - отметил он.

Вклад в будущее

Одной из "революционных" мер поддержки стала выплата при рождении первого ребенка. При этом, например, в Калининградской области такая мера уже введена на региональном уровне - и это лишь подтверждает ее актуальность, сказал ТАСС губернатор региона Антон Алиханов. "У нас с января выплаты на первого ребенка введены (300 тыс. рублей), и мы президенту докладывали об этом. Эта инициатива получила теперь продолжение на федеральном уровне. Я думаю, что все вместе и федеральные, и региональные выплаты должны привести к позитивному эффекту, и мы должны увидеть рост рождаемости уже в ближайшие годы", - отметил Алиханов.

По словам губернатора Тамбовской области Александра Никитина, озвученные президентом меры являются "жестким посылом" управленцам на местах, которым предстоит обеспечить четкую реализацию, в том числе региональных программ по развитию человеческого капитала. "Для меня как для руководителя региона всегда в центре внимания - человек, семья, поэтому я поддерживаю инициативы, проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему, стирают различия между городом и селом", - сказал он ТАСС.

Также регионам предстоит выполнить озвученную президентом задачу по обеспечению горячим питанием всех учеников начальных школ. Например, в Нижегородской области проработкой этого вопроса займется специально созданная межведомственная рабочая группа, сообщил ТАСС губернатор Никитин. "Мы должны обеспечить максимальное вовлечение учебных учреждений в процесс обеспечения горячим питанием, при этом сделав акцент на качество такого питания. Считаю необходимым и максимально тщательно проработать вопрос о привлечении местных производителей", - отметил он.

В Краснодарском крае - третьем по численности населения регионе России, в который ежегодно переезжают на построенное место жительства десятки тысяч семей, довольно остро стоит вопрос нехватки мест в школах и детских садах, а также дефицита педагогических кадров. Как отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев, при этом регион - один из лидеров по обеспеченности школьников горячим питанием. "Мы приняли решение, что до июня 2020 года все муниципалитеты подготовят проекты строительства столовых во всех школах края, где их до сих пор нет. Таким образом мы обеспечим доступным и качественным питанием всех школьников региона", - сказал Кондратьев журналистам.

Показатели в здравоохранении - не самоцель

Отдельное внимание в послании президента РФ было уделено сферам здравоохранения и образования. При этом губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание на то, что глава государства не впервые назвал здравоохранение одной "наиболее чувствительных сфер". "В Тульской области наступивший год объявлен Годом здоровья, и сейчас мы разрабатываем комплексный план его реализации. Показатели и цифры - не самоцель, цель - изменения к лучшему. На этом принципе мы уже строим свою работу", - цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.

Годом здоровья объявили 2020 год и в Курской области, сообщил ТАСС губернатор Роман Старовойт. По его словам, меры по реформированию и цифровизации сферы здравоохранения в регионе реализуются с прошлого года.

Важным шагом в решении проблем здравоохранения должен стать целевой прием в медицинские вузы, убежден губернатор Пермского края Максим Решетников. "Ребята будут поступать, уже понимая, что они потом отработают в бюджетной сфере, мы им предоставим места, краевые больницы будут обязаны это сделать", - сказал он журналистам.

По данным пресс-службы губернатора, для Пермского края актуальной является проблема нехватки медицинских кадров. Регион нуждается в анестезиологах-реаниматологах, хирургах, фтизиатрах, психиатрах, онкологах, травматологах, рентгенологах, специалистах по паллиативной медицине и медицинской реабилитации.

Новые инструменты для развития экономики

Меры социальной поддержки, которые многие главы регионов уже назвали беспрецедентными, невозможно реализовать без увеличения инвестиционного потенциала страны и отдельных регионов, отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков. "В этом направлении Орловщина имеет хорошие возможности: мы открыли особую экономическую зону, территорию опережающего социально-экономического развития. И [ежегодный прирост инвестиций не менее] 5%, о которых говорил президент, безусловно, должен быть выполнен", - сказал он ТАСС.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что в своем послании глава государства обозначил также новые механизмы для инвестиционного и экономического развития - в частности, поручение правительству РФ возвращать региональным бюджетам две трети средств выпадающих доходов при предоставлении налогового вычета.

"Это очень важное решение, которое создает дополнительные возможности для Самарской области по привлечению инвестиций. Мы используем этот механизм, но каждый раз очень внимательно считаем - сколько теряют доходы бюджета? Теперь, когда две трети этих потерь будут компенсироваться из федерального уровня, я уверен, что возможностей привлечения инвестиций будет еще больше", - сказал Азаров журналистам, отметив, что подобные решения дают "импульс развитию страны, в первую очередь экономики".

Усиление роли губернаторов

Еще один ключевой момент послания - инициативы о внесении изменений в Конституцию РФ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил важность повышения роли Госсовета, которое обозначил глава государства.

"Губернаторы избираются прямым голосованием, за них голосует население, и они должны нести полную ответственность за ту деятельность, которую они осуществляют в регионе. А площадка Госсовета дает возможность губернаторам обсудить с правительством те проблемы, которые возникают в регионах: есть вопросы, которые касаются только одного или двух регионов, но есть и очень много тех, которые касаются абсолютно всех регионов. Это площадка, которая дает губернаторскому корпусу возможность обсуждать вопросы с министрами, вице-премьерами правительства и лучше понять федеральный центр, а федеральному центру - понять проблемы регионов", - пояснил Беглов журналистам.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил важность заявления президента о необходимости усилить роль губернаторов в принятии решений федерального значения. "Очень актуальная для Крыма инициатива. Ее реализация будет способствовать повышению эффективности региональной политики государства. И, конечно, одной из главных основ работы каждого должностного лица должна быть живая связь с людьми, погруженность в работу с гражданами", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".