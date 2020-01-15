Президент Татарстана переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов РФ

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) на ежегодном общем собрании членов ассоциации, которое прошло на полях Гайдаровского форума. Об этом в среду сообщает пресс-служба президента республики.

"Единогласным решением участников президент Татарстана Рустам Минниханов был переизбран председателем совета Ассоциации инновационных регионов России", - говорится в сообщении.

Минниханов отметил, что в этом году ассоциация празднует свой десятилетний юбилей. Он подчеркнул, что она зарекомендовала себя как эффективная площадка, где поднимаются актуальные вопросы инновационного развития регионов. Участники обсудили вопросы деятельности АИРР, подвели итоги работы за прошлый год и утвердили календарный план работы на 2020 год.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.