Рынок не продемонстрировал негатива на фоне отставки правительства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Рынок РФ довольно позитивно отреагировал на новости об отставке правительства РФ. По итогам торгового дня индекс Мосбиржи вырос на 0,9% - до 3132,63 пункта, индекс РТС незначительно снизился - на 0,17%, до 1602,29 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:31 мск вырос на 0,19%, до 61,563 рубля, курс евро увеличился на 0,44%, до 68,673 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,88% - до $63,85 за баррель.

"Рынок, в итоге, позитивно отреагировал на информацию о послании президента РФ Федеральному собранию и новость об отставке правительства", - отметил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. "Отставка правительства, в свою очередь, не сопровождается заявлениями о смене курса в экономике, что, на данный момент, сводит практически к нулю оценочное среднесрочное воздействие данной информации на рынок", - добавил эксперт.

В ИК "Фридом Финанс" по-прежнему ожидают в 2020 году роста фондового рынка и стабильного курса рубля под влиянием внешних факторов и вопреки стагнации в экономике. В среду лучше рынка выглядели акции "Ростелекома", также отметили в компании.

"Поводом для их покупок могла послужить информация из послания Федеральному собранию о планах администрации по развитию доступности интернет-услуг. Хуже рынка выглядели акции ряда сетевых компаний, что может быть связано с отмеченным в январе ростом мировых цен на уголь и возможными повышением в данной связи инфляционных прогнозов. Повышение тарифов на передачу электроэнергии ограничено государственным регулированием, поэтому тарифы сетевых компаний не могут меняться достаточно быстро в зависимости от изменения темпов инфляции", - отметил Осин.

Прогноз на четверг

По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, завтра фондовые рынки будут отыгрывать заключение первой фазы торговой сделки США и Китая.

"По нашему мнению, первая реакция на данное событие может носить дискретный позитивный характер, однако следом вероятно развитие технической коррекции в силу значительной накопленной перекупленности. Впрочем, если в деталях первой части торговой сделки инвесторы обнаружат какой-либо не учтенный позитив, либо же если со стороны Китая и США прозвучат сигналы к готовности двигаться к решению вопросов второй части сделки, рыночный оптимизм получит стимул для нового усиления", - пояснил он.

Дейнека также отметил ряд важных статистических данных, на которые стоит обратить внимание в четверг. В частности, это данные по банковскому кредитованию в КНР, декабрьский индекс потребительских цен Германии и информация по розничным продажам в США. Завтра же состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Также инвесторы сохранят повышенное внимание к сезону финансовых отчетностей американских компаний. Финансовые результаты за IV квартал 2019 года 16 января должны представить Bank of New York, Morgan Stanley, Charles Schwab Corp.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на четверг - 3120-3170 пунктов, по курсу рубля к доллару - в диапазоне 61,2-62,1 рубля.

В ИК "Фридом Финанс" также полагают, что в четверг преобладают шансы повышения российского рынка акций. Ожидаемый в компании диапазон закрытия завтрашних торгов для индекса Московской биржи и курса рубля к доллару составляет 3130-3170 пунктов и 61,10-61,70 рубля.