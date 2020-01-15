Трамп: торговая сделка США и Китая вводит ограничения на понижение обменного курса юаня

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем вводит жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания данного соглашения, передает корреспондент ТАСС с места событий

"В рамках сделки девальвация [китайской] валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", - подчеркнул президент.

Трамп считает, что подписание соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем будет способствовать определенной стабилизации международных отношений.

"Это невероятная сделка для США, в конце концов, это отличное соглашение для обеих стран, оно также приведет к еще более стабильному миру повсюду", - сказал Трамп.

США отменят пошлины на товары из КНР только после выработки сторонами второй части торговой договоренности, заявил он.