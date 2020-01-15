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Минпромторг предлагает в контрактах по гособоронзаказу маркировать военные образцы

Объем и формат данных будет определять правительство

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает включать в контракты по гособоронзаказу требования по специальной маркировке образцов вооружения и военной техники, создав систему прослеживания такой продукции. Соответствующие поправки в закон о государственном оборонном заказе, подготовленные министерством, опубликованы на федеральном портале нормативных правовых актов.

Заказчик "включает в государственный контракт требования о машиносчитываемом маркировании образцов вооружения, военной и специальной техники, военного имущества и комплектующих изделий, а также о представлении данных в федеральную государственную систему прослеживаемости продукции по государственному оборонному заказу в порядке, определенном правительством РФ", - говорится в разработанных поправках. Объем и формат указанных данных определяет правительство РФ.

Также документ предполагает определение в законе понятия федеральной государственной информационной системы прослеживаемости оборота по гособоронзаказу. Эта система должна содержать информацию о движении и изменении состояния вооружения, военной и специальной техники, военного имущества и комплектующих изделий в ходе их разработки, производства, перевозки, хранения, применения по назначению, техобслуживания и ремонта, модернизации, списания и утилизации.

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Россия
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