США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Детали сделки до сих пор не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.