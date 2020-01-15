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Торговая война
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США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп REUTERS/Kevin Lamarque
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Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп
© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение по первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Церемония проходила в Белом доме, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Детали сделки до сих пор не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.

 

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдТорговая война
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