Бюджет Тульской области скорректируют под задачи поставленные президентом

ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству региона провести корректировку бюджета в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ в ежегодном послании. Об этом в среду сообщила пресс-служба облправительства.

"Дюмин провел рабочее совещание со своими заместителями и заместителями председателя правительства региона по итогам послания президента РФ Владимира Путина. Алексей Дюмин поручил председателю регионального правительства Валерию Шерину актуализировать план работы правительства и подготовить предложения по корректировке бюджета области с учетом задач, обозначенных президентом", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Глава региона отметил, что областные власти должны максимально быстро включиться в выполнение поставленных главой государства задач и не сбавлять темп работы, несмотря на перестановки в федеральном правительстве.

В числе первоочередных, по мнению Дюмина, стоит решение вопросов развития здравоохранения и демографической политики. "В первичном звене здравоохранения мы пойдем дальше выполнения требований геопортала и продолжим строить ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты). Федеральная помощь, о которой говорил президент, станет существенным подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник. Мы приняли ряд мер по стимулированию третьих и последующих рождений, а президент поставил задачу шире - выплачивать материнский капитал уже при рождении первенца", - приводит пресс-служба слова губернатора.

В среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ввести выплату материнского капитала уже за первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличить до более 616 тыс. рублей. Он также предложил ввести с 1 января 2020 года ежемесячные выплаты для семей с детьми от трех до семи лет, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Также глава государства потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. Улучшить качество медицинской помощи поможет модернизация первичного звена здравоохранения, строительство, ремонт и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов.