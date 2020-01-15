В профсоюзе предложили законодательно закрепить минимальную оплату труда педагогов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минимальный уровень оплаты работы учителей в РФ следует закрепить в законодательстве: первым шагом на пути к этому может стать предложение президента России о введении дополнительных выплат для педагогов, которые занимаются классным руководством. Такое мнение высказал в среду корреспонденту портала " Будущее России. Национальные проекты ", оператором которого является ТАСС, сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей из федерального бюджета, сохранив при этом все действующие региональные выплаты. В Министерстве просвещения России уже заявили, что к проработке соответствующей программы готовы.

По словам Луховицкого, подобный шаг станет хорошим подспорьем для педагогов в регионах, которые берут классное руководство. Он отметил, что сегодня этот вид деятельности в регионах оплачивается по-разному, причем есть и такие из них, где эта работа вообще никак финансово не поощряется, поэтому очень важно, что президент предложил выделить на это именно федеральные средства.

"Следующем шагом должно было быть изменение законодательства, которое позволит именно из федерального бюджета гарантировать учителям оплату хотя бы минимальную. По этому поводу уже многократно предлагались в думу, вносились законопроекты. К сожалению, пока законодатели не решились на это. Если мы будем оптимистами и будем говорить, что это первая такая ласточка, то дальше должны появиться серьезные изменения законодательства, которые гарантируют учителям независимо о того, где они работают одинаковую оплату за одинаковый труд", - считает он.

Долгожданная мера

По мнению заслуженного учителя России, директора центра образования "Царицыно" Ефима Рачевского, подобные меры "давно пора было принимать". Учитель напомнил, что в Москве уже больше года педагоги за классное руководство каждый месяц получают доплату из городского бюджета примерно в размере 12,5 тыс. рублей. Помимо этого, школы столицы доплачивают учителям за этот вид деятельности из субсидий, который школы получают "на выполнение госзаказа".

"Но Москва - это богатый регион. По сути, классные руководители всегда были волонтерами, и сейчас волонтеры, потому что получают копейки за свою работу. Поэтому, если взять среднюю заработную плату учителя по стране, то 5 тысяч - это очень существенная доплата", - отметил он.

Как отметил Рачевский, классное руководство - это отдельный вид деятельности, а классный руководитель - это человек, на котором лежит множество разных обязанностей.

"Я бы сказал так: все позитивные и все негативные проявления в обществе со стороны подростков, школьников других возрастов - это классный руководитель: это в первую очередь человек, осуществляющий воспитательную работу. Он является представителем интересов детей во всем безграничном школьном пространстве, пространстве социума", - уверен директор школы.

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