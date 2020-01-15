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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Стоимость строительства Южного обхода Рязани сократилась на 10 млрд рублей

По уточненным данным губернатора региона Николая Любимова, стоимость работ составит 20 млрд рублей, завершить их планируется в 2024 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Стоимость строительства Южного обхода Рязани сократилась на 10 млрд рублей, сообщил в кулуарах Гайдаровского форума в среду губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Ранее он говорил о том, что развязка на 189-м километре с выходом на 210-м в районе Протасово обойдется в 30 млрд рублей. Работы предполагается завершить в 2024 году.

"Сейчас приблизительно пока это 20 млрд рублей, [протяженность дороги] 26,4 км", - сказал глава Рязанской области, отметив, что именно эта сумма согласована Министерством транспорта Российской Федерации. Однако точная стоимость будет известна после того, как будет закончена проектно-сметная документация.

Начать строительство обхода планируется в 2020 году. Сейчас участок трассы М-5 проходит в границах города Рязани, расширить дорогу, не затронув при этом промышленные и социальные здания и инженерные коммуникации, невозможно, поэтому было принято решение строительства объездной. После ее завершения М-5 будет современной трассой первой категории с четырехполосным движением, подчеркнул Любимов.

"Сейчас продолжается проектирование и ведется параллельно согласование участков и примыканий, которые должны быть на этом обходе. Мы сейчас на этапе согласования документов, чтобы не упустить ничего, чтобы люди потом нам не сказали: "Вы что, про нас забыли что ли?", - сказал губернатор.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). В этом году форум проходит 15 и 16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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