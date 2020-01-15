Суд отказал Dr.Web в подаче иска к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал компании Dr.Web в подаче иска к Роскачеству из-за проведенного совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) рейтинга антивирусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскачества.

"15 января 2020 года состоялось заседание суда, по итогам которого претензии ООО "Доктор Вэб" были признаны необоснованными, в иске компании отказано", - отметили в пресс-службе.

После освещения результатов исследования в СМИ в адрес Роскачества поступило обращение от Dr.Web с просьбой предоставить детали исследования. "В ответ на обращение был направлен официальный ответ с разъяснениями о методике проведения испытаний программного обеспечения, с описанием принципов проведения тестов, а также формулы расчета рейтинга, опубликованного на портале", - пояснили в организации.

Там также отметили, что за все время проведения исследования единственным производителем, несогласным с результатами веерного исследования, стал Dr.Web. Компания отказалась от комментариев.

В июле Роскачество опубликовало рейтинг антивирусов для операционных систем macOS и Windows, оценив способность программ противостоять вредоносному ПО, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов. Лучшим антивирусом для системы macOS был признан ESET Cyber Security Pro, второе место занял Kaspersky Internet Security, третье - Bitdefender Antivirus for Mac. Лучшими антивирусами для Windows стали Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и бесплатная версия программы, занявшей первое место, - антивирус Bitdefender Antivirus Free Edition. Антивирус от Dr.Web занял последнее место в списке программ для Windows.

Впоследствии Dr.Web направил в Роскачество просьбу раскрыть подробности проведенного исследования, в Роскачестве в свою очередь заявляли, что не получали запросов от компании. После чего компания Dr.Web подала иск в Арбитражный суд Москвы к Роскачеству из-за проведенного рейтинга антивирусов. Тогда в пресс-службе Dr.Web объяснили ТАСС подачу иска к Роскачеству тем, что компания до сих пор не получила от ведомства информацию о методике исследования, в том числе протоколы технического исследования и техзадание лаборатории, проводившей исследование, методику подсчета начисляемых оценок.