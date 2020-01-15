{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отказал Dr.Web в подаче иска к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов

Ранее Роскачество опубликовало рейтинг антивирусов, в котором Dr.Web занял последнее место в списке программ для Windows

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал компании Dr.Web в подаче иска к Роскачеству из-за проведенного совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) рейтинга антивирусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскачества.

"15 января 2020 года состоялось заседание суда, по итогам которого претензии ООО "Доктор Вэб" были признаны необоснованными, в иске компании отказано", - отметили в пресс-службе.

После освещения результатов исследования в СМИ в адрес Роскачества поступило обращение от Dr.Web с просьбой предоставить детали исследования. "В ответ на обращение был направлен официальный ответ с разъяснениями о методике проведения испытаний программного обеспечения, с описанием принципов проведения тестов, а также формулы расчета рейтинга, опубликованного на портале", - пояснили в организации.

Там также отметили, что за все время проведения исследования единственным производителем, несогласным с результатами веерного исследования, стал Dr.Web. Компания отказалась от комментариев.

В июле Роскачество опубликовало рейтинг антивирусов для операционных систем macOS и Windows, оценив способность программ противостоять вредоносному ПО, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов. Лучшим антивирусом для системы macOS был признан ESET Cyber Security Pro, второе место занял Kaspersky Internet Security, третье - Bitdefender Antivirus for Mac. Лучшими антивирусами для Windows стали Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security и бесплатная версия программы, занявшей первое место, - антивирус Bitdefender Antivirus Free Edition. Антивирус от Dr.Web занял последнее место в списке программ для Windows.

Впоследствии Dr.Web направил в Роскачество просьбу раскрыть подробности проведенного исследования, в Роскачестве в свою очередь заявляли, что не получали запросов от компании. После чего компания Dr.Web подала иск в Арбитражный суд Москвы к Роскачеству из-за проведенного рейтинга антивирусов. Тогда в пресс-службе Dr.Web объяснили ТАСС подачу иска к Роскачеству тем, что компания до сих пор не получила от ведомства информацию о методике исследования, в том числе протоколы технического исследования и техзадание лаборатории, проводившей исследование, методику подсчета начисляемых оценок.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Торговая война
Американские биржевые индексы выросли на фоне подписания первой фазы сделки США и Китая
Детали первой фазы торговой сделки до сих пор не были объявлены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС