МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XI Гайдаровского форума. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За прошедшее время ваш форум заслужил авторитет как востребованная площадка для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности. Важно, что с каждым годом он привлекает внимание все большего количества участников, среди которых - известные российские и зарубежные ученые, эксперты, политики, представители делового сообщества", - подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что в ходе открытых и плодотворных дискуссий участники форума смогут обменяться положительным опытом и лучшими мировыми практиками, предложить конструктивные подходы к решению приоритетных, ключевых задач, стоящих перед Россией в новом десятилетии.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

В этом году форум пройдет 15 и 16 января, его главной темой обозначено "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером Гайдаровского форума.