В аппарате правительства сообщили, что проект СанПина для общепита предстоит доработать

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Предложенный Роспотребнадзором проект санитарно-эпидемиологических норм для заведений общественного питания нельзя рассматривать как окончательный документ. Об этом в среду заявил ТАСС заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий Любимов на Гайдаровском форуме.

"Тот документ, который сейчас есть, он в любом случае лучше предыдущего, но и у аппарата, и у Минэкономразвития, и Минпромторга есть по нему вопросы, поэтому будем дорабатывать. Мы его за одну группу не рассмотрели, понятно, что это сложный документ. И я могу точно сказать, что тот текст, который у нас сейчас есть, нельзя рассматривать как окончательный документ", - сказал он.

Он отметил, что основная проблема документа в том, что он дублирует другие нормативные правовые акты.

В конце ноября 2019 года Роспотребнадзор представил новый проект СанПиН. Документ содержит 38 страниц, 10 из которых посвящены деятельности ресторанов и кафе. Остальные 28 страниц регулируют организацию и требования к питанию в детских садах, лагерях, школах, воздушных и водных судах. Согласно пункту 1.2 проекта СанПиН, организация питания населения должна основываться "на принципах здорового питания", однако не все общественное питание можно считать здорового, указывают представители министерств и бизнеса.

Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст России не согласовали проект СанПиНа, представленный Роспотребнадзором. Бизнес-объединения "Деловая Россия", "Опора России", а также Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ тоже выступили против принятия проекта. Так, консолидированная позиция бизнеса и правительства заключается в том, что проект дублирует нормы технического регламента Таможенного союза и создает новые избыточные требования к заведениям общепита.