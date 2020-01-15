Инфляция в Аргентине в 2019 году превысила 50%

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 января. /ТАСС/. Рост цен в Аргентине по итогам 2019 года составил 53,8%. Такие данные обнародовал в среду Национальный институт статистики и переписи республики.

В декабре инфляция составила 3,5%. Самый сильный рост цен был зафиксирован в сентябре - 5,9%. Скачок был связан с обвалом курса национальной валюты, последовавшим за прошедшими в августе праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат от левоцентристской коалиции Альберто Фернандес.

Больше всего за год в Аргентине выросла стоимость лекарств, услуг связи и бытовой техники.

По данным телеканала Todo Noticias, инфляция по итогам 2019 года стала самой высокой с 1991 года, когда рост цен составил 81%.

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2018 года этот показатель составил 47,6%.