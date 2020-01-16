Инвесторы заняли выжидательную позицию в отношении назначений в правительстве

15 января правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава кабинета заявил, что считает такой шаг необходимым на фоне оглашенных президентом предложений об изменении конституции. По итогам торгового дня в среду российский фондовый рынок не продемонстрировал негативной реакции. Однако, как полагают опрошенные ТАСС эксперты, последующие слухи и новости о грядущих назначениях в правительстве РФ будут отыгрываться рынком более активно.

То, что сам факт отставки правительства при всей неожиданности не станет катализатором коррекции на фондовом рынке считает начальник управления ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"Полагаю, что отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке. Новость, безусловно, неожиданная, но к тому, что геополитика в этом году активно вмешивается в ход торгов, игроки уже привыкли", - сказал он. Ващенко добавил, что в дальнейшем "нельзя исключать существенных изменений в экономическом и социальном блоке в связи с поставленными президентом задачами, ключевым, безусловно, будет и вопрос главы кабинета министров, но, в целом, каких-то неприятных последствий инвесторы не ожидают". Он также полагает, что бурно могут отыгрываться слухи и новости на тему персональных назначений в будущем правительстве.

Прогноз рынка

То, что влияние отставки правительства на фондовый рынок, а также на макроэкономику и финансовую стабильность в стране будет минимальным, считают и в "БКС Премьер". Старший аналитик компании Сергей Суверов отметил, что "на фоне резко возросшей неопределенности инвесторы решили занять выжидательную позицию".

Инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что в краткосрочной перспективе на рынках все же будет наблюдаться волатильность. Но колебания будут слабыми, так как правительство не имеет такого влияния на макроэкономическую стабильность в стране, как, например, Банк России.

"В моменте, что бы ни произошло - позитивные или негативные новости для рынка, они приведут к снижению стоимости активов и произойдет уход инвесторов из риска. В среднесрочной-долгосрочной перспективе, думаю, рынок отреагирует положительно, потому что любое изменение политического процесса в российской действительности с точки зрения возможного изменения политических властей - это концептуально позитив. Эти параметры зачастую являлись причиной, по которой, в том числе нерезиденты, требовали премию к доходности при инвестировании в российские активы по сравнению с зарубежными", - сказал эксперт.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев считает, что независимо от назначения на пост премьер-министра, состав и полномочия членов правительства вряд ли сильно изменятся. "И экономический блок, и силовой блок министров подбирался не Медведевым, а самим президентом, а назначения за пределами этих блоков не принципиальны", - сказал он, добавив, что не ждет и радикального изменения экономической политики от смены состава правительства.