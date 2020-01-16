"Ъ": "Аэрофлот" планирует создать нового перевозчика на Дальнем Востоке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" предлагает создать новую региональную авиакомпанию для перевозок пассажиров и грузов на Дальнем Востоке. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, новый перевозчик будет создан на базе дочерней компании "Аэрофлота" "Авроры". Для покупки самолетов новой структуре потребуется докапитализация из бюджета, после чего "Аэрофлот" планирует убрать "Аврору" с баланса, отмечает газета.

Для осуществления перелетов, по информации "Коммерсанта", новой компании могут понадобиться самолеты L-410 производства Уральского завода гражданской авиации. В Ростехе изданию заявили, что в целом поддерживают решения, которые могли бы расширить спрос на отечественную авиатехнику.

Президент Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок. Должны быть определены стоимость поставок и эксплуатации этих воздушных судов, в том числе с российскими силовыми установками.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. В декабре 2019 года газета "Известия" сообщила, что соответствующий вопрос рассматривают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех". А в ноябре прошлого года сообщалось, что в России может появиться лоукостер, специализирующийся именно на дальневосточном направлении.