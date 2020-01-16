{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Регионы Дальнего Востока получат за три года более 1 млрд рублей на поддержку фермеров

Деньги также пойдут на компенсацию затрат кооперативов на покупку техники и другие цели

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Дальний Восток за три года получит более 1 млрд рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. За счет этих средств будет субсидироваться создание и развитие фермерских хозяйств, также они пойдут на компенсацию затрат кооперативов на покупку техники и другие цели, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса 26 декабря 2019 года отметил необходимость проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов для развития этой сферы. В пресс-службе Минвостокразвития напомнили, что на Дальнем Востоке действует механизм выравнивания энерготарифов и другие меры поддержки.

"Регионы Дальнего Востока в 2020 году получат больше 440 млн рублей из федерального бюджета. Всего же за три года сумма поддержки составит более 1 млрд рублей. За счет этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта "Агростартап"). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Кроме того, эти деньги пойдут на обеспечение работы центров компетенций в области сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Помимо этого, для дальневосточных предпринимателей действует программа "Доступный кредит для МСП", в рамках которой Фонд развития Дальнего Востока предоставляет финансирование банкам-партнерам, снижающим ставку для заемщиков из сегмента малого и среднего предпринимательства. Субсидирование процентной ставки из средств ФРДВ позволяет снизить стоимость займов для компаний на 4-6% относительно среднерыночных показателей и увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет).

Сейчас каждый россиянин может бесплатно получить "дальневосточный гектар". "Сельское хозяйство является одним из самых популярных видов использования участков по программе (23% полученных участков планируется использовать для этих целей). Житель может скооперироваться с друзьями, или оформить участки на всех членов своей семьи и вести свое хозяйство. Это значимое подспорье для фермеров", - добавили в пресс-службе Минвостокразвития.

Теги
РоссияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Toyota инвестирует около $400 млн в развитие технологий производства летающих такси
Японская корпорация будет сотрудничать с американской фирмой Joby Aviation, которая разрабатывает и производит летающие транспортные средства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС