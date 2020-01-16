В Китае заявили, что первая фаза торговой сделки с США учитывает опасения обеих сторон

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Соглашение о первой фазе торговой сделки Китая и США в значительной степени учитывает озабоченности обеих сторон. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, принявший в среду участие в подписании соглашения в Вашингтоне.

Что о ней известно сейчас?

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

"Первая фаза торговой сделки Китая и США в значительной степени отражает озабоченности обеих сторон", - приводит в четверг слова Лю Хэ агентство "Синьхуа".

Он подчеркнул, что подписание соглашения имеет не только экономическое, но и политическое значение. По его словам, оно "принесет пользу не только КНР и США, но и всему миру".

Ранее Лю Хэ заявил в эфире телеканала CGTN, что сотрудничество является единственным верным вариантом развития отношений между Пекином и Вашингтоном, так как от соперничества теряют обе стороны.

"Мы не считаем, что [введение] пошлин - это хорошее решение. Обе стороны должны решать проблемы посредством переговоров", - сказал вице-премьер на пресс-конференции по итогам подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем.

Лю Хэ отметил, что КНР и США имеют разные позиции по вопросам торговли, однако обе стороны стремятся к решению этой проблемы. Он также добавил, что США сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией. Так, стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.