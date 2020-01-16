{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

В Китае заявили, что первая фаза торговой сделки с США учитывает опасения обеих сторон

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подчеркнул, что соглашение имеет не только экономическое, но и политическое значение

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Соглашение о первой фазе торговой сделки Китая и США в значительной степени учитывает озабоченности обеих сторон. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, принявший в среду участие в подписании соглашения в Вашингтоне.

На эту тему
Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

"Первая фаза торговой сделки Китая и США в значительной степени отражает озабоченности обеих сторон", - приводит в четверг слова Лю Хэ агентство "Синьхуа".

Он подчеркнул, что подписание соглашения имеет не только экономическое, но и политическое значение. По его словам, оно "принесет пользу не только КНР и США, но и всему миру".

Ранее Лю Хэ заявил в эфире телеканала CGTN, что сотрудничество является единственным верным вариантом развития отношений между Пекином и Вашингтоном, так как от соперничества теряют обе стороны.

"Мы не считаем, что [введение] пошлин - это хорошее решение. Обе стороны должны решать проблемы посредством переговоров", - сказал вице-премьер на пресс-конференции по итогам подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем.

Лю Хэ отметил, что КНР и США имеют разные позиции по вопросам торговли, однако обе стороны стремятся к решению этой проблемы. Он также добавил, что США сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Лю Хэ и президент США Дональд Трамп.

Во время церемонии представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал, что соглашение включает подробные положения, касающиеся защиты патентов и борьбы с контрафактной продукцией. Так, стороны договорились о конфискации оборудования, используемого для производства контрафакта. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами.

 

Теги
СШАКитайТорговая война
Реклама на ТАСС
Toyota инвестирует около $400 млн в развитие технологий производства летающих такси
Японская корпорация будет сотрудничать с американской фирмой Joby Aviation, которая разрабатывает и производит летающие транспортные средства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС