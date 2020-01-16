Роскачество обнаружило в черном перце плесень и кишечную палочку

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роскачество проверило черный молотый перец и обнаружило в ряде образцов плесень, кишечную палочку и посторонние примеси. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое поступило в ТАСС.

Для испытаний в рознице были закуплены образцы 30 торговых марок стоимостью от 27 до 550 рублей за 100 граммов продукта. По результатам проверки ни один товар не может претендовать на российский Знак качества.

Эксперты не обнаружили в молотом черном перце превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов: кадмия, свинца, мышьяка. Однако были выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Например, в перце девяти торговых марок оказалось превышение допустимого техрегламентом таможенного союза о безопасности пищевой продукции количества бактерий, а в образцах четырех торговых марок превышено допустимое техрегламентом количество плесени. Еще в трех образцах найдены бактерии группы кишечной палочки и в одном - сульфитредуцирующие клостридии.

Сразу несколько таких нарушений было обнаружено в товарах под маркой "Бабушкин хуторок", "Русский аппетит", Capo Di Gusto и "Восточный гость". Также нарушения выявлены в товарах "Приправыч", "Гранум", "Магета", "Царская приправа" и Kotanyi.

Фальсификация и маркировка

Черный молотый перец фальсифицируют, добавив в продукцию при помоле более дешевые ингредиенты - семена папайи, муку, крахмал, молотый рис и другие, что снижает себестоимость товара. Эксперты Роскачества измерили массовую долю пиперина, золы и эфирных масел. В перце торговых марок "Бабушкин хуторок", "Восточный гость", "Добрый гном", "Каждый день", "Кухенвиль" и "Царская приправа" зафиксированы расхождения по всем трем показателям.

Одним из недостатков маркировки черного перца стало отсутствие рекомендаций по использованию острожгучей приправы. Обнаружены такие недочеты были в девяти случаях.

Также эксперты Роскачества оценили, соответствует ли заявленные на этикетке массовая доля влаги, золы, а также количество эфирных масел и масса нетто действительным. Такие нормы установлены ГОСТом, который сейчас не является обязательным. Продукция лишь двух производителей была заявлена как произведенная по ГОСТу, и в обоих случаях производители нарушили требования стандарта по этим показателям.