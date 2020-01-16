Минск планирует до конца января возобновить газовые переговоры с Москвой

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Белоруссия планирует до конца января возобновить переговоры с Россией по поставкам газа в республику в текущем году. Об этом сообщил журналистам в четверг министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Планируем переговоры в январе", - отметил глава белорусского Минэнерго.

На уточняющий вопрос ТАСС Каранкевич заявил, что планирует до конца января провести переговоры со своим российским коллегой. "Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся", - заверил министр энергетики Белоруссии.

"Газпром" и Белоруссия 31 декабря минувшего года подписали протокол о ценах на газ на январь - февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. В январе - феврале Белоруссия будет получать газ по цене 2019 года - $127 за 1 тыс. куб. м.

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Цену на газ в целом планировалось сохранить на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).