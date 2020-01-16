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Главы правительств стран ЕАЭС примут участие в форуме по цифровой экономике в Алма-Ате

Международный форум пройдет 31 января

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Руководители правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) примут участие в международном форуме "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики", который пройдет 31 января в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в четверг.

"В работе международного форума "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики" примут участие главы правительств стран - участниц ЕАЭС, политические лидеры, ведущие CEO (главные исполнительные директора), международные эксперты в сфере информационных технологий. Главной темой для дискуссий станет обсуждение путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

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Казахстан
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