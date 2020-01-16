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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Замглавы ФНС примет участие в работе Гайдаровского форума вместо Мишустина

Участие Алексея Оверчука ожидается в сессии "Налоги в цифровом мире"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Заместитель главы Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук примет участие в сессии Гайдаровского форума вместо руководителя ведомства Михаила Мишустина, сообщают организаторы форума.

Участие Оверчука ожидается в сессии "Налоги в цифровом мире".

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение Мишустина на пост председателя правительства РФ. Глава государства внес его кандидатуру после того, как возглавлявший кабмин Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в контексте анонсированных Путиным в послании Федеральному собранию изменений в Конституцию.

В случае утверждения депутатами Мишустин приступит к формированию правительства. Пока обязанности министров исполняют члены кабинета Медведева, сам он указом Путина был назначен и.о. главы кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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