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Аэропорт Симферополя пятый год подряд обслуживает более 5 млн пассажиров

В прошлом году аэропорт принял и отправил 38250 рейсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя в 2019 году обслужил более 5 млн человек, сохранив пассажиропоток на этом уровне пятый год подряд, сообщила в четверг пресс-служба авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь в 2019 году обслужил 5,14 млн человек, что аналогично показателям 2018 года. Пассажиропоток крымской воздушной гавани превысил пятимиллионную отметку пятый год подряд. Всего в 2019 году в аэропорту Симферополь приняли и отправили 38250 рейсов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рекордной по итогам курортного сезона 2019 года стала чартерная программа аэропорта. "В курортном сезоне было принято и отправлено 676 чартерных рейсов, которые перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс. пассажиров. По сравнению с 2018 годом число перевезенных чартерными рейсами пассажиров выросло на 30%", - отмечается в сообщении.

Аэропорт Симферополя в 2019 году принимал и отправлял рейсы 19 авиакомпаний по 56 направлениям. Открылись маршруты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск. Также впервые полеты в Крым начала выполнять авиакомпания "Ираэро".

Аэропорт Симферополя основан в 1936 году и является единственным пассажирским авиаузлом в Крыму.

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