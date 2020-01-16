Строители оценили готовность трассы "Таврида" в Крыму на 85%

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Общая готовность трассы "Таврида" в Крыму составляет сейчас 85%. Строители обещают к сентябрю завершить укладку асфальта на всем ее протяжении от Керчи до Севастополя, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь подрядчика - крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

Строительство трассы "Таврида" ведется в две очереди. Первую очередь строительства протяженностью 190 км реализовали в декабре 2018 года, она обеспечила быстрый и удобный проезд от Керчи до Симферополя по двум полосам движения.

"Строительство второй очереди даст возможность автомобилистам в сентябре проехать по четырем полосам трассы через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя. Трасса построена на 85%, все работы будут завершены в сентябре этого года", - сообщил Назаров.

По его словам, строительно-монтажные работы ведутся на всех семи этапах трассы от Керчи до Севастополя. Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам "Тавриды" - это обход Симферополя и Бахчисарайский район.

Он отметил, что уже весной на трассе начнутся масштабные работы по укладке третьего слоя асфальтобетона, и к сентябрю все три слоя асфальтобетона будут уложены на всех 250 км "Тавриды".

Представитель компании также рассказал, что на трассе продолжаются работы по устройству шумозащитных экранов в тех местах, где трасса проходит вблизи жилой застройки, строительство мостовых сооружений и надземных пешеходных переходов, щебеночного основания под укладку асфальтобетона, водоотводов и строительство лестничных сходов на искусственных сооружениях, ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых на территории Республики Крым (237,2 км). Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.