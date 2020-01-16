Литва ведет диалог с Минском о помощи в диверсификации обеспечения нефтью и газом

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Вильнюс и Минск ведут диалог по вопросу поставок энергоресурсов в Белоруссию через Литву. Об этом в четверг в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

"По вопросу диверсификации обеспечения энергоресурсами - нефтью, газом - мы говорим с нашими соседями и готовы к сотрудничеству", - отметил он.

По словам главы МИД, такая диверсификация важна для Белоруссии "как в практическом, так и в политическом плане". "Это в какой-то мере могло бы уменьшить зависимость, которая не снижается, Белоруссии от поставок энергоресурсов восточным соседом", - сказал Линкявичюс.

В начале января о готовности перевозить в Белоруссию до 3 млн тонн нефти в год заявило руководство предприятия по грузоперевозкам LG Cargo госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы"). В цепочке приема нефти морем и перевозки в соседнюю Белоруссию были бы задействованы госпредприятие Klaipedos nafta с терминалом по приему сырья и Клайпедский морской порт.