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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Власти Якутии создадут единый региональный центр по финансовой грамотности

По результатам исследования аналитическим центром НАФИ, уровень финансовой грамотности взрослого населения республики относится к группе "ниже среднего"
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Власти Якутии планируют создать в 2020 году единый региональный центр для повышения финансовой грамотности населения. О планах республики сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков на экспертной дискуссии Гайдаровского форума, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

По результатам исследования аналитическим центром НАФИ (многопрофильный исследовательский центр, занимающийся маркетинговыми, социологическими и медиаисследованиями), уровень финансовой грамотности взрослого населения Якутии относят к группе "ниже среднего". Тем не менее, как отметили в правительстве, индикаторы, отражающие навыки грамотного финансового поведения, относятся к группе "высокий", а индикаторы финансовых установок на планирование жизни - к группе "выше среднего".

"Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков сообщил, что в целях повышения эффективности работы по повышению финансовой грамотности населения в текущем году республика планирует создать единый региональный центр по финансовой грамотности", - говорится в сообщении.

Предполагается, что он централизует работу различных ведомств, образовательных учреждений, кредитных и финансовых учреждений в Якутии.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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