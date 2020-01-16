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Формирование правительства России

Мишустин заявил, что на посту премьера сразу же займется снятием барьеров для бизнеса

Мишустин в случае назначения также планирует сократить издержки для бизнеса
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Михаил Мишустин заявил, что в случае назначения премьер-министром в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

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Биография Михаила Мишустина

"Самое важное - снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае существенно поговорить с бизнесом", - сказал Мишустин в четверг на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме. Видеозапись встречи разместила в своем телеграм-канале советник председателя палаты Анастасия Кашеварова.

"Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать", - добавил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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