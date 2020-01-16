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Поезда Санкт-Петербург - Севастополь весной снова начнут курсировать ежедневно

Сейчас они курсируют через день

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно начали курсировать через день, перед началом курортного сезона возобновится ежедневное сообщение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".

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"С 15.01 отправлением из Санкт-Петербурга и с 17.01 отправлением из Севастополя поезд №7/8 курсирует через день. Изменение расписания связано с плановым сезонным снижением пассажиропотока в южном направлении после январских праздников. Ежедневное сообщение возобновится в преддверии курортного сезона", - рассказали в компании.

Вместе с тем поезда Москва - Симферополь и Симферополь - Москва продолжают курсировать в ежедневном режиме.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильную часть моста ввели в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью, движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургСевастополь
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